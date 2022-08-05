Миколаїв закриють на вихідні: хто зможе виїхати з міста
Миколаїв на вихідних закриють на в'їзд та виїзд. Проте жителі, які мають квитки на потяг, зможуть покинути місто.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера міста Олександра Сєнкевича в Telegram.
"Наше місто буде зачинене на в’їзд і виїзд, але якщо у вас заздалегідь були куплені квитки на потяг із Одеси чи іншого міста, ви зможете виїхати", - пояснив міський голова.
Він додав, що для виїзду необхідно на блок-пості показати квиток та особисті документи.
Нагадаємо, що Миколаїв вводить затяжну комендантську годину з 23:00, яка триватиме включно до 05:00 понеділка, 8 серпня.
При цьому громадський транспорт у місті на вихідних не буде курсувати.
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