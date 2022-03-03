Николаев отразил российский десант, Одесса готовится, - Арестович         

На восьмой день войны России против Украины российская сторона не прекращает попытки высадить свой десант на украинское побережье. Николаев уже отразил высадку, Одесса пока готовится.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг советника Офиса президента Алексея Арестовича.

"Что касается Одессы и Николаева. Одесса держится. Николаев отразил десант. Сообщения о якобы идущих в Одессу российских кораблях были радостно встречены защитникам Одессы, которые с нетерпением ждут врага", - отметил он.

Напомним, ранее Арестович заявил, что российские оккупационные войска планируют наступление на Киев с северо-восточного направления, однако ВСУ знают о намерениях врага и уже приготовили "сюрпризы".

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