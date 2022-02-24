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Николаев открывает бомбоубежища из-за нападения России

Автор: Илона Свиридова

Из-за нападения России на Украину для гражданских откроют бомбоубежища в Николаеве. Руководство всех организаций, учреждений и предприятий уже получило распоряжения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook мэра Николаева Александра Сенкевича.

"Поручили руководителям организаций, учреждений и предприятий открыть доступ к защитным сооружениям", - отметил он.

Напомним, ранее мэр Харькова Игорь Терехов призвал жителей города сохранять спокойствие и сообщил, что открыты все укрытия и бомбоубежища.

Также сообщалось, что на объездной дороге Харькова были уничтожены четыре танка Российской Федерации.

На данный момент известно об обстрелах военной инфраструктуры и аэродромов почти по всей Украине. Российские войска пытаются прорваться со стороны оккупированного Крыма, Харьковской, Луганской и Черниговской областей.

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НиколаевВторжение России в Украину