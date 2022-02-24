В Харькове открывают все бомбоубежища

Мэр Харькова Игорь Терехов на фоне нападения России на Украину обратился к горожанам. Он призвал их сохранять спокойствие и сообщил, что в городе открыты все укрытия и бомбоубежища.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Терехова.

"В ближайшее время, буквально в течение получаса, будут открыты все укрытия и бомбоубежища - в жилых домах, на объектах инфраструктуры. В случае обострения ситуации - можете воспользоваться ими", - написал городской голова.

Терехов обратился к жителям города с просьбой быть сегодня дома и по возможности сохранять спокойствие. Он пообещал сообщать обо всех изменениях обстановки незамедлительно.