Николаев обстреляли из "Смерчей". Город частично без тепла и электричества
Российские войска обстреляли жилые массивы Николаева из "Смерчей". В результате в городе возникло несколько пожаров.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Сообщается, что утром жилые массивы Николаева обстреляли из реактивных систем залпового огня "Смерч". В результате произошло пять пожаров в жилом секторе и на предприятии "Заря"-"Машпроект".
Спасатели уточняют масштаб разрушений и предупреждают, что в жилом секторе находят много неразорвавшихся снарядов.
Как пишут местные СМИ, разрушены дома на улице Вокзальной и общежитие на улице Космонавтов, несколько пожаров в жилых домах возникло в микрорайоне Кульбакино. На одной из улиц снаряд попал в газовую трубу.
Часть города осталась без тепла, приостановлена работа котельных:
- ул. Безымянная, 91 (15 жилых домов уже на циркуляции);
- ул. Новозаводская, 48 (97 жилых домов);
- ул. Знаменская, 2 (29 жилых домов);
- ул. Космонавтов, 43 (инфекционная больница).
Также из некоторых районов поступают сообщения об отсутствии электричества.
Подробнее о том, как город противостоит российским войскам, в материале "Что происходит в Николаеве сейчас. Ситуация в городе 7 марта: онлайн".
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