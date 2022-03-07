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Миколаїв обстріляли зі "Смерчів". Місто частково без тепла і електрики

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Миколаїв, Понеділок 07 березня 2022 08:58
Миколаїв обстріляли зі "Смерчів". Місто частково без тепла і електрики Фото: пожежі після обстрілу Миколаєва (t.me/dsns_telegram)
Автор: Ілона Свиридова

Російські війська обстріляли житлові масиви Миколаєва з "Смерчів". В результаті в місті виникло кілька пожеж.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Повідомляється, що вранці житлові масиви Миколаєва обстріляли з реактивних систем залпового вогню "Смерч". В результаті сталося п'ять пожеж в житловому секторі і на підприємстві "Зоря"-"Машпроект".

Рятувальники уточнюють масштаб руйнувань і попереджають, що в житловому секторі знаходять багато снарядів, що не розірвалися.

Як пишуть місцеві ЗМІ, зруйновано будинки на вулиці Вокзальній і гуртожиток на вулиці Космонавтів, кілька пожеж в житлових будинках виникло в мікрорайоні Кульбакіно. На одній з вулиць снаряд влучив у газову трубу.

Частина міста залишилася без тепла, припинена робота котелень:

  • вул. Безіменна, 91 (15 житлових будинків вже на циркуляції);
  • вул. Новозаводська, 48 (97 житлових будинків);
  • вул. Знам'янська, 2 (29 житлових будинків);
  • вул. Космонавтів, 43 (інфекційна лікарня).

Також з деяких районів надходять повідомлення про відсутність електрики.

Детальніше про те, як місто протистоїть російським військам, в матеріалі "Що відбувається в Миколаєві зараз. Ситуація в місті 7 березня: онлайн".

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