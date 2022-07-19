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Николаев могут закрыть на несколько дней: Ким назвал причину

Фото: Виталий Ким, глава Николаевской ОВА (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Николаев планируют закрыть на несколько дней для проведения спецоперации по обнаружению коллаборантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Николаевской ОВА Виталия Кима в эфире на Youtube-канале "Ходорковский LIVE".

"Мы хотим это (коллаборационизм - ред.) пресечь на корню. У нас еще планируются мероприятия по комендантскому часу. Город закроем на несколько дней, пойдем по домам и отработаем тех нехороших людей", - заявил Ким.

По его словам, случаи сотрудничества с оккупантами в Николаеве единичные, но они несут за собой потенциальные жертвы, когда колаборанты начинают выслеживать позиции украинских военных, ПВО и баз.

Напомним, ранее стало известно, что Ким инициировал "отлов" корректировщиков ударов по Николаеву и установил награду за каждого пойманного.

Также мы писали, что позже Ким рассказал механизм, по которому можно получить вознаграждение в 100 долларов за "слив" данных о корректировщиках огня по областному центру.

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НиколаевНиколаевская областьВиталий КимВойна России против Украины