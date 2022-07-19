Миколаїв можуть закрити на кілька днів: Кім назвав причину

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма в ефірі на Youtube-каналі " Ходорковський LIVE ".

"Ми хочемо це (колабораціонізм - ред.) припинити на корені. У нас ще плануються заходи щодо комендантської години. Місто закриємо на кілька днів, підемо по домівках і відпрацюємо тих нехороших людей", - заявив Кім.

За його словами, випадки співпраці з окупантами в Миколаєві поодинокі, але вони несуть за собою потенційні жертви, коли колаборанти починають вистежувати позиції українських військових, ППО і баз.