Что нужно сделать, чтобы получить деньги за "слив" данных корректировщиков огня по Николаеву

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким рассказал механизм, по которому можно получить вознаграждение в 100 долларов за "слив" данных о корректировщиках огня по областному центру.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram -канал руководителя региона.

3. ФИО заявителя, контактный номер телефона для дальнейшей связи и уточнения обстоятельств.

2. Подробное описание события или фактов при наличии фото и видео доказательства или факты в электронном виде, указывающие на то, что лицо помогает военным РФ.

1. ФИО лица, сдающего оккупанту места нахождения украинских военных или корректирующего огонь врага (ФИО, номер мобильного телефона, адрес проживания, геолокация места нахождения или другие имеющиеся сведения, которые помогут установить личность).

Как сообщалось, глава Николаевской ОВА Виталий Ким инициировал "вылов" корректировщиков ударов по Николаеву. Он даже установил награду в 100 долларов за каждого пойманного.

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