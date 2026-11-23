Из проекта новой конституции Армении убрали упоминание о "воссоединении" с Нагорным Карабахом. Для вынесения документа на референдум правящей партии не хватает шести голосов в парламенте.

Что изменили в проекте

Пашинян опубликовал проект новой конституции. Его разместили на специальном сайте, где каждый гражданин может ознакомиться с текстом и отправить свои предложения. Проект подготовило Министерство юстиции.

Из документа убрали упоминание Декларации независимости 1990 года, в преамбуле которой говорилось о совместной резолюции Армянской ССР и Нагорного Карабаха "О воссоединении". Отказ от этой отсылки был одним из условий Азербайджана для заключения мирного соглашения.

Также в проекте меняют порядок принятия решения о референдуме по конституции: вместо двух третей голосов депутатов потребуется не менее трех пятых. Это правило будет касаться будущих инициатив. 1280

Почему референдум под вопросом

Правящая партия "Гражданский договор" имеет 64 места из 105, а для принятия решения о референдуме по действующим правилам нужно не менее 70 голосов. То есть партии не хватает шести голосов.

Выступая в парламенте, Пашинян призвал оппозиционных депутатов обеспечить необходимую поддержку. Он заявил, что уйдет в отставку в течение недели после официальных результатов, если избиратели отклонят конституцию. Если документ примут, Пашинян пообещал не баллотироваться на пост премьера на следующих выборах.

Оппозиция выступает против, считая проект уступкой Азербайджану. Обе оппозиционные фракции, "Сильная Армения" и "Армения", которые вместе имеют 41 место, уже отклонили предложение Пашиняна.