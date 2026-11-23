Армения готовит конституцию "без Карабаха", Пашинян обещает уйти в отставку в случае провала
Из проекта новой конституции Армении убрали упоминание о "воссоединении" с Нагорным Карабахом. Для вынесения документа на референдум правящей партии не хватает шести голосов в парламенте.
Об этом РБК-Украина сообщает со ссылкой на заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна.
Что изменили в проекте
Пашинян опубликовал проект новой конституции. Его разместили на специальном сайте, где каждый гражданин может ознакомиться с текстом и отправить свои предложения. Проект подготовило Министерство юстиции.
Из документа убрали упоминание Декларации независимости 1990 года, в преамбуле которой говорилось о совместной резолюции Армянской ССР и Нагорного Карабаха "О воссоединении". Отказ от этой отсылки был одним из условий Азербайджана для заключения мирного соглашения.
Также в проекте меняют порядок принятия решения о референдуме по конституции: вместо двух третей голосов депутатов потребуется не менее трех пятых. Это правило будет касаться будущих инициатив. 1280
Почему референдум под вопросом
Правящая партия "Гражданский договор" имеет 64 места из 105, а для принятия решения о референдуме по действующим правилам нужно не менее 70 голосов. То есть партии не хватает шести голосов.
Выступая в парламенте, Пашинян призвал оппозиционных депутатов обеспечить необходимую поддержку. Он заявил, что уйдет в отставку в течение недели после официальных результатов, если избиратели отклонят конституцию. Если документ примут, Пашинян пообещал не баллотироваться на пост премьера на следующих выборах.
Оппозиция выступает против, считая проект уступкой Азербайджану. Обе оппозиционные фракции, "Сильная Армения" и "Армения", которые вместе имеют 41 место, уже отклонили предложение Пашиняна.
Как сообщалось, 8 августа 2025 года в Вашингтоне лидеры Армении и Азербайджана парафировали мирное соглашение (подтвердили согласование текста соглашения своими подписями), но подписывать его Баку отказывается, пока Ереван не изменит конституцию.
Проблема в преамбуле, которая ссылается на Декларацию независимости 1990 года с отсылкой к "воссоединению" с Нагорным Карабахом. Азербайджан видит в этом территориальные претензии.
Напомним, Азербайджан и Армения более 30 лет после провозглашения независимости фактически находились в состоянии войны. В 2023 году Азербайджан в результате военных операций возобновил контроль над Нагорным Карабахом.