Нікого не виключили. ЄС продовжив персональні санкції проти Росії ще на пів року, - журналіст

"Замороження активів та заборона в’їзду для 1473 осіб і 205 юросіб, застосовані ЄС за дії, спрямовані на підрив територіальної цілісності України, продовжені на шість місяців", - написав він.

Він підкреслив, що попри деякі спекуляції зі списку нікого не виключили.

Нагадаємо, раніше Угорщина намагалася заблокувати санкції Євросоюзу проти російських олігархів.

До того ж, у ЄС пояснили рішення про скасування санкцій проти матері засновника ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина.

Тим часом глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель зазначив, що блок майже вичерпав ліміт санкцій проти РФ, тому державам ЄС слід зосередитися на фінансовій та військовій допомозі Україні.

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