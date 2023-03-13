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Никого не исключили. ЕС продлил персональные санкции против России еще на полгода, - журналист

Фото: ЕС продлил персональные санкции против России еще на полгода (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Евросоюз продлил персональные санкции против почти 1500 физических и 205 юридических лиц из России из-за захватнической войны против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter брюссельского корреспондента "Радио Свобода" Рикарда Йозвяка.

"Замораживание активов и запрет въезда для 1473 человек и 205 юрлиц, примененных ЕС за действия, направленные на подрыв территориальной целостности Украины, продлены на шесть месяцев", - написал он.

Он подчеркнул, что, несмотря на некоторые спекуляции, из списка никого не исключили.

Напомним, ранее Венгрия пыталась заблокировать санкции Евросоюза против российских олигархов.

К тому же, в ЕС объяснили решение об отмене санкций против матери основателя ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина.

Между тем, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель отметил, что блок почти исчерпал лимит санкций против РФ, поэтому государствам ЕС следует сосредоточиться на финансовой и военной помощи Украине.

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