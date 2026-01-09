"Нікого в полон не брати": ГУР перехопило переговори окупантів

ГУР оприлюднило перехоплені переговори російських військових, у яких один із командирів прямо віддає наказ убивати захоплених у полон українських захисників.

"З перемовин військовослужбовців другого батальйону 237-го полку зі складу 76-ї десантно-штурмової дивізії зс рф, що діє поблизу Покровська, чути, як один із командирів віддає наказ на розстріл українських військовополонених", - наголосили в ГУР.

У радіоефірі командир без жодних застережень вимагає не брати українських бійців у полон і знищувати їх на місці, фактично віддаючи наказ про воєнний злочин.

У ГУР наголошують, що такі накази є прямим порушенням міжнародного гуманітарного права та Женевських конвенцій, які гарантують захист військовополоненим.

"Системні страти, катування та вбивства цивільних і полонених - це не випадкові ексцеси, а цілеспрямована політика держави-агресора Росії", - підкреслюють у воєнній розвідці.

ГУР МО України також попереджає, що кожен, хто віддає або виконує злочинні накази, нестиме персональну відповідальність.

Воєнні злочини РФ

Росія неодноразово була викрита у вбивствах українських військовополонених, катуваннях та позасудових стратах як на окупованих територіях, так і безпосередньо на лінії фронту.

За останні місяці українські спецслужби та міжнародні правозахисні організації зафіксували зростання кількості таких злочинів, особливо на найгарячіших ділянках фронту, зокрема на Донеччині.

ГУР підтверджує, що насильство щодо полонених є частиною системної тактики російської армії, а не поодинокими випадками. Ці матеріали стануть доказами для міжнародних трибуналів, які розслідують злочини РФ проти України.