"Никого в плен не брать": ГУР перехватило переговоры оккупантов

Фото: ГУР перехватило переговоры российских военных с прямым приказом убивать пленных (Getty Images)
Автор: Сергей Козачук

Украинская разведка перехватила переговоры российских военных, в которых звучит приказ убивать украинских пленных. Запись сделана в районе Покровска, где действует одно из десантных подразделений РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на перехват разговора военнослужащих РФ, которое обнародовало Главное управление разведки Минобороны Украины.

ГУР обнародовало перехваченные переговоры российских военных, в которых один из командиров прямо отдает приказ убивать захваченных в плен украинских защитников.

"Из переговоров военнослужащих второго батальона 237-го полка из состава 76-й десантно-штурмовой дивизии ВС РФ, действующей вблизи Покровска, слышно, как один из командиров отдает приказ на расстрел украинских военнопленных", - отметили в ГУР.

В радиоэфире командир без всяких оговорок требует не брать украинских бойцов в плен и уничтожать их на месте, фактически отдавая приказ о военном преступлении.

В ГУР отмечают, что такие приказы являются прямым нарушением международного гуманитарного права и Женевских конвенций, которые гарантируют защиту военнопленным.

"Системные казни, пытки и убийства гражданских и пленных - это не случайные эксцессы, а целенаправленная политика государства-агрессора России", - подчеркивают в военной разведке.

ГУР МО Украины также предупреждает, что каждый, кто отдает или выполняет преступные приказы, будет нести персональную ответственность.

Военные преступления РФ

Россия неоднократно была уличена в убийствах украинских военнопленных, пытках и внесудебных казнях как на оккупированных территориях, так и непосредственно на линии фронта.

За последние месяцы украинские спецслужбы и международные правозащитные организации зафиксировали рост количества таких преступлений, особенно на горячих участках фронта, в частности в Донецкой области.

ГУР подтверждает, что насилие в отношении пленных является частью системной тактики российской армии, а не единичными случаями. Эти материалы станут доказательствами для международных трибуналов, расследующих преступления РФ против Украины.

 

Оккупанты не жалеют и своих

Напомним, что ГУР обнародовало перехваты, в которых российских солдат заставляют выполнять приказы под угрозой расправы. В частности, военных заставляют выходить на боевые позиции даже в ситуациях, когда существует реальная угроза для жизни.

Также в июле прошлого года ГУР сообщало, что командир одного из подразделений 155-й отдельной бригады морской пехоты Тихоокеанского флота РФ приказывал пристреливать раненых солдат, которые не могут передвигаться.

Он заявил, что в морской пехоте "есть только живые и мертвые".

Российская ФедерацияГУРОккупанты