Я никогда не признаю Крым и Донбасс российскими, - Сенцов

Украинский режиссер, бывший пленник Кремля Олег Сенцов заявил, что никогда не признает российскими аннексирован Крым и оккупированные территории Донбасса. Об этом он заявил в интервью "Громадському".

Сенцов также отметил, Донбасские республики являются искусственными сателлитами Российской Федерации, однако они - это тоже часть Украины.

"Я никогда не признаю Крым частью России. Это не обсуждается даже... Я никогда не признаю сепаратистских настроений или желание присоединиться к России. Мы одна страна. Эти территории нас отторгли и мы никогда с этим не согласимся", - подчеркнул Сенцов.

Он также добавил, что о "всем остальном можно разговаривать".

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Олег Сенцов дал показания Гаагскому трибуналу относительно действий Федеральной службы безопасности России. Речь идет о пытках, которые позволяли себе совершать в отношении украинских политзаключенных сотрудники ФСБ, а также СБУ из числа тех, кто перешел на сторону оккупационной власти.

Также недавно Сенцов заявил, что считает, что президенту Российской Федерации Владимиру Путину проще отдать Кремль, чем Крым.