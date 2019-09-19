Я ніколи не визнаю Крим і Донбас російськими, - Сенцов

Український режисер, колишній бранець Кремля Олег Сенцов заявив, що ніколи не визнає російськими анексований Крим та окуповані території Донбасу. Про це він заявив в інтерв’ю "Громадському".

Сенцов також зазначив, Донбаські республіки є штучними сателітами Російської Федерації, проте вони - це також частина України.

"Я ніколи не визнаю Крим частиною Росії. Це не обговорюється навіть... Я ніколи не визнаю сепаратистських настроїв або бажання приєднатися до Росії. Ми одна країна. Ці території нас відторгли і ми ніколи з цим не погодимося", - підкреслив Сенцов.

Він також додав, що "про все інше можна розмовляти".

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Олег Сенцов дав свідчення Гаазькому трибуналу щодо дій Федеральної служби безпеки Росії. Йдеться про тортури, які дозволяли собі вчиняти щодо українських політв'язнів співробітники ФСБ, а також СБУ із числа тих, хто перейшов на бік окупаційної влади.

Також нещодавно Сенцов заявив, що вважає, що президенту Російської Федерації Володимиру Путіну простіше віддати Кремль, ніж Крим.