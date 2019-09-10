Сенцов: Путин Крым не отдаст

Фото: Олег Сенцов и Александр Кольченко (РБК-Украина)

По словам режиссера, президент РФ отдаст Кремль, но не Крым

Освобожденный в рамках обмена пленными украинский политзаключенный и режиссер Олег Сенцов считает, что президенту Российской Федерации Владимиру Путину проще отдать Кремль, чем Крым. Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с Александром Кольченко, передает РБК-Украина.

По его словам, смена режима в России неизбежно.

"Путин Крым не отдаст. Ему проще отдать Кремль, чем отдать Крым. Смена режима в Российской Федерации - это неизбежно. Я надеюсь, я увижу это событие", - заявил бывший полизаключенный.

В свою очередь Александр Кольченко отметил, что возвращение Крыма возможно лишь при условии, что в Росии будет свержен режим нынешнего президента.

"Возвращение Крыма возможно только после свержения режима Путина", - заявил он.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Сенцов и Кольченко рассказали о планах возвращения в Крым. По словам Сенцова, он в Крым приедет только на танках, при этом обозначив, что буквально воспринимать его слова не стоит. Говорит, что будет жить в Киеве.

Кроме того, бывший украинский политзаключенных Олег Сенцов не имеет претензий к Геннадию Афанасьеву, на показаниях которого, в частности, строилось дело против него.

Также Олег Сенцов заявил, что вопрос относительно его политической жизни для него остается открытым. Однако он будет стараться сделать все возможное для украинского народа.