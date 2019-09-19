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Я ніколи не визнаю Крим і Донбас російськими, - Сенцов

Новини » Суспільство    19.09.2019 - 03:27
Я ніколи не визнаю Крим і Донбас російськими, - Сенцов
Фото: Олег Сенцов (РБК-Україна / Віталій Носач)

Сенцов заявив, що Україна ніколи не прийме існування так званих республік на окупованому Донбасі

Український режисер, колишній бранець Кремля Олег Сенцов заявив, що ніколи не визнає російськими анексований Крим та окуповані території Донбасу. Про це він заявив в інтерв’ю "Громадському".

Сенцов також зазначив, Донбаські республіки є штучними сателітами Російської Федерації, проте вони - це також частина України.

"Я ніколи не визнаю Крим частиною Росії. Це не обговорюється навіть... Я ніколи не визнаю сепаратистських настроїв або бажання приєднатися до Росії. Ми одна країна. Ці території нас відторгли і ми ніколи з цим не погодимося", - підкреслив Сенцов.

Він також додав, що "про все інше можна розмовляти".

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Олег Сенцов дав свідчення Гаазькому трибуналу щодо дій Федеральної служби безпеки Росії. Йдеться про тортури, які дозволяли собі вчиняти щодо українських політв'язнів співробітники ФСБ, а також СБУ із числа тих, хто перейшов на бік окупаційної влади.

Також нещодавно Сенцов заявив, що вважає, що президенту Російської Федерації Володимиру Путіну простіше віддати Кремль, ніж Крим.

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