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Nike полностью уходит из России

Фото: Nike полностью уходит из России (nike com)
Автор: Валерия Полищук

Американская компания по производству спортивной одежды Nike объявила, что полностью уходит из России. Решение было принято спустя три месяца после приостановки своей деятельности в стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"NIKE приняла решение покинуть российский рынок. Нашей приоритетной задачей является обеспечение полной поддержки наших сотрудников, в то время как мы ответственно сокращаем масштабы нашей деятельности в ближайшие месяцы", - говорится в заявлении компании.

Еще в конце мая стало известно, что Nike не стал продлевать соглашение франшизы с российской компанией Inventive Retail Group.

Ранее стало известно, что крупнейшая в мире сеть кофеен Starbucks ликвидирует свой российский бизнес и закрывает юридическое лицо в этой стране.

В то же время, по словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, более 500 иностранных компаний все еще работают в России.

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