Nike полностью уходит из России

Американская компания по производству спортивной одежды Nike объявила, что полностью уходит из России. Решение было принято спустя три месяца после приостановки своей деятельности в стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

"NIKE приняла решение покинуть российский рынок. Нашей приоритетной задачей является обеспечение полной поддержки наших сотрудников, в то время как мы ответственно сокращаем масштабы нашей деятельности в ближайшие месяцы", - говорится в заявлении компании.

Еще в конце мая стало известно, что Nike не стал продлевать соглашение франшизы с российской компанией Inventive Retail Group.