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Nike уходит с российского рынка

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Москва, Среда 25 мая 2022 05:17
Nike уходит с российского рынка Логотип Nike (Фото: nike.com)
Автор: Константин Широкун

Американский производитель одежды и обуви Nike не стал продлевать соглашение франшизы с российской компанией Inventive Retail Group. Причиной для прекращения сотрудничества стало отсутствие возможности у Nike организовать поставки своей продукции в Россию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ведомости.

В настоящий момент поставки приостановлены, а товары американской компании находятся в дефиците. Inventive Retail Group управляла 36 монобрендовыми магазинами Nike в РФ, девять из которых временно не работают. В ближайшем будущем все магазины бренда в России будут закрыты в связи с исчерпанием ассортимента. Но в мультибрендовых магазинах спортивная одежда американского бренда пока останется.

Ранее стало известно, что крупнейшая в мире сеть кофеен Starbucks ликвидирует свой российский бизнес и закрывает юридическое лицо в этой стране.

В то же время, по словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, более 500 иностранных компаний все еще работают в России.

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