В Никарагуа в антиправительственных протестах погиб минимум 121 человек

В Никарагуа с 18 апреля были убиты минимум 121 человек в протестах против правительства президента Даниэля Ортеги. Об этом сообщает AFP news agency со ссылкой на Никарагуанский центр по правам человека.

В частности во вторник, 5 июня, в городе Гранада во время столкновений между протестующими и ОМОНом был застрелен мальчик.

Еще 1,3 тыс. человек были ранены.

В понедельник жена и вице-президент Ортеги Росарио Мурильо обратились с призывом вернуться к диалогу.

"Мы все хотим мира, хотим диалога, хотим работать вместе и слушать друг друга, обсуждать все вопросы, потому что есть решение для всего", - сказала она государственным СМИ.

