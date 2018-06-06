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В Никарагуа в антиправительственных протестах погиб минимум 121 человек

НовостиПроисшествия    06.06.2018 - 15:53
Фото: протесты в Никарагуа (twitter.com/AFP)
Фото: протесты в Никарагуа (twitter.com/AFP)

Еще 1,3 тыс. человек были ранены

В Никарагуа с 18 апреля были убиты минимум 121 человек в протестах против правительства президента Даниэля Ортеги. Об этом сообщает AFP news agency со ссылкой на Никарагуанский центр по правам человека.

В частности во вторник, 5 июня, в городе Гранада во время столкновений между протестующими и ОМОНом был застрелен мальчик.

Еще 1,3 тыс. человек были ранены.

В понедельник жена и вице-президент Ортеги Росарио Мурильо обратились с призывом вернуться к диалогу.

"Мы все хотим мира, хотим диалога, хотим работать вместе и слушать друг друга, обсуждать все вопросы, потому что есть решение для всего", - сказала она государственным СМИ.

Напомним, 30 мая в Никарагуа 11 человек были убиты и 79 ранены во время столкновений на марше в честь протестующих, которые были убиты ранее во время антиправительственных демонстраций.

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Теги публикации: погибшие, протест  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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