В ходе протестов в Никарагуа погибло 11 человек

Еще 79 человек были ранены

В Никарагуа 11 человек были убиты и 79 ранены во время столкновений на марше в честь протестующих, которые были убиты во время недавних антиправительственных демонстраций. Об этом сообщает CNN.

Марш состоялся в среду, 30 мая, когда в стране праздновали День матери.

Масштабные протесты продолжаются в стране с апреля из-за предложенных правительством реформ системы социального обеспечения страны.

В протестах пострадали около 900 человек. Многие протестующие призывают к отставке президента Даниэля Ортеги.

