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В ходе протестов в Никарагуа погибло 11 человек

НовостиПроисшествия    31.05.2018 - 18:31
Фото: протесты в Никарагуа (todaynicaragua)
Фото: протесты в Никарагуа (todaynicaragua)

Еще 79 человек были ранены

В Никарагуа 11 человек были убиты и 79 ранены во время столкновений на марше в честь протестующих, которые были убиты во время недавних антиправительственных демонстраций. Об этом сообщает CNN.

Марш состоялся в среду, 30 мая, когда в стране праздновали День матери.

Масштабные протесты продолжаются в стране с апреля из-за предложенных правительством реформ системы социального обеспечения страны.

В протестах пострадали около 900 человек. Многие протестующие призывают к отставке президента Даниэля Ортеги.

Напомним, 29 апреля в Никарагуа состоялись многотысячные протесты в связи с гибелью 43 протестующих.

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Теги публикации: погибшие, протест  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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