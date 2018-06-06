Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

У Нікарагуа в антиурядових протестах загинула щонайменше 121 людина

НовиниНадзвичайні події    06.06.2018 - 15:53
Фото: протести в Нікарагуа (twitter.com/AFP)
Фото: протести в Нікарагуа (twitter.com/AFP)

Ще 1,3 тис. осіб були поранені

В Нікарагуа з 18 квітня була вбита щонайменше 121 людина у протестах проти уряду президента Даніеля Ортеги. Про це повідомляє AFP news agency з посиланням на Нікарагуанський центр з прав людини.

Зокрема у вівторок, 5 червня, в місті Гранада під час сутичок між протестувальниками й ОМОНом був застрелений хлопчик.

Ще 1,3 тис. осіб були поранені.

У понеділок дружина і віце-президент Ортеги Росаріо Мурільо звернулися із закликом повернутися до діалогу.

"Ми всі хочемо миру, хочемо діалогу, хочемо працювати разом і слухати один одного, обговорювати всі питання, тому що є рішення для усього", - сказала вона державним ЗМІ.

Нагадаємо, 30 травня в Нікарагуа 11 осіб були вбиті, 79 поранені під час зіткнень на марші в честь протестувальників, які були убиті раніше під час антидержавних демонстрацій.

У Мозамбіку жорстоко вбили 7 осіб У Республіці Нігер внаслідок атак смертників загинуло 9 людей
Теги публікації: загиблі, протест  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
"Ви все одно не повірите": Вакарчук прокоментував чутки про президентство
Застрелився відомий український режисер і письменник
З'явився "розстрільний список" з 47 журналістів та блогерів
"Операція дуже дорога": Комарів закликав допомогти важкохворій дівчинці з Житомирської області
On Top