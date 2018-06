У Нікарагуа в антиурядових протестах загинула щонайменше 121 людина

Ще 1,3 тис. осіб були поранені

В Нікарагуа з 18 квітня була вбита щонайменше 121 людина у протестах проти уряду президента Даніеля Ортеги. Про це повідомляє AFP news agency з посиланням на Нікарагуанський центр з прав людини.

Зокрема у вівторок, 5 червня, в місті Гранада під час сутичок між протестувальниками й ОМОНом був застрелений хлопчик.

Ще 1,3 тис. осіб були поранені.

У понеділок дружина і віце-президент Ортеги Росаріо Мурільо звернулися із закликом повернутися до діалогу.

"Ми всі хочемо миру, хочемо діалогу, хочемо працювати разом і слухати один одного, обговорювати всі питання, тому що є рішення для усього", - сказала вона державним ЗМІ.

