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Жодної паніки. Як пояснюють у Мінобороні поїздки по України для чоловіків лише за дозволом

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Україна, Вівторок 05 липня 2022 15:24
Жодної паніки. Як пояснюють у Мінобороні поїздки по України для чоловіків лише за дозволом Фото: Олександр Мотузяник (armyinform com ua)
Автор: Ирина Гамерская

Заборона на пересування по Україні для військовозобов'язаних не нова норма, вона передбачена в законодавстві ще з 1992 року. Наразі лише проводиться удосконалення нормативно-правової бази.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг речника Міністерства оборони України Олександра Мотузяника.

"Це питання (дозвіл для військовозобов'язаних на виїзд за межі місця проживання, - ред.), яке отримало великий запит від суспільства. Треба розуміти, що сьогодні триває удосконалення нормативно-правової бази, яка вже діє. Подібна норма вже була закладена в законі України про загальний військовий обов'язок і військову службу, який діяв ще з 1992 року. Зараз на виконання цієї норм в рамках унормування процесу Генеральний штаб відпрацював відповідний перелік", - заявив він.

Для чого вводять обмеження

Мотузяник додав, що дійсно, раніше таких обмежень не було, але в Україні триває війна і держава повинна володіти інформацією про наявний мобілізаційний ресурс.

"Це дуже важливо. Керівники територіальних центрів укомплектування на місцях також мають володіти інформацією і знати, де перебуває мобілізаційний ресурс, аби знати як діяти у разі виникнення додаткових ситуацій, коли треба буде активізувати цей процес", - пояснив він.

Разом з тим, у Міноборони запевняють, що жодної зради не буде, а порядок видачі таких дозволів буде відшліфований на практиці в самих центрах комплектування.

Хто має отримувати дозвіл та на який час

"Буде визначено категорії громадян. Станом на зараз йдеться про призовників, військовозобов'язаних, а також про резервістів. Такі дозволи будуть видаватися на місцях (на період, - ред.) від 30 діб до одного року. Окрім того, будуть виведені окремі категорії громадян, які регулярно здійснюють такі виїзди в рамках службових обов'язків. Поки що жодної паніки. Відповідний баланс між забезпечення права громадян на вільне пересування та між порядком контролю за мобілізаційним ресурсом буде дотримано", - наголосив він.

Нагадаємо, раніше у Генштабі повідомили про необхідність отримання дозволів на виїзд за межі адмінкордонів для військовозобов'язаних.

Разом з тим, у Головнокомандувача ЗСУ згодом уточнили, що мова йде лише про тих військовозобов'язаних, які планують змінити місце проживання.

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