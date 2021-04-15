Никакой паники: в НБУ рассказали о реакции валютного рынка на угрозу вторжения России

"Никаких панических действий по переводу средств крупных компаний в иностранную валюту мы не видим. Напротив, в марте-апреле спрос на валюту незначительно возрастал со стороны небольших компаний, тогда как крупные компании, которые входят в ТОП-100 крупнейших покупателей валюты, формировали спрос в привычных для себя объемах", - сказал он.

Кроме того, Гелетий отметил, что на наличном рынке наоборот со второй половины марта "царит значительное чистое предложение валюты и среднедневной объем превышает 20 млн долларов".

"Поэтому говорить о том, что на валютном рынке господствуют какие-то ажиотажные проявления, неуместно и безответственно", - добавил он.