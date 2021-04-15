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Никакой паники: в НБУ рассказали о реакции валютного рынка на угрозу вторжения России

Автор: Александр Белоус

Украинский бизнес достаточно сдержанно отреагировал на стягивание российских войск к украинской границе. Кроме того, население только увеличило продажу долларов.

Об этом сообщил заместитель председателя Юрий Гелетий на брифинге, который транслировался на Youtube.

"Никаких панических действий по переводу средств крупных компаний в иностранную валюту мы не видим. Напротив, в марте-апреле спрос на валюту незначительно возрастал со стороны небольших компаний, тогда как крупные компании, которые входят в ТОП-100 крупнейших покупателей валюты, формировали спрос в привычных для себя объемах", - сказал он.

Кроме того, Гелетий отметил, что на наличном рынке наоборот со второй половины марта "царит значительное чистое предложение валюты и среднедневной объем превышает 20 млн долларов".

"Поэтому говорить о том, что на валютном рынке господствуют какие-то ажиотажные проявления, неуместно и безответственно", - добавил он.

Отметим, глава НБУ Кирилл Шевченко заявил, что иностранные инвесторы отреагировали на стягивание российских войск к украинской границе увеличением покупке валюты. Интерес к украинским государственным облигациям снизился.

Напомним, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", в начале апреля 2021 года 36% опрошенных оценивают вероятность полномасштабного военного вторжения России в Украину как высокую. Еще 31% респондентов оценивают вероятность как среднюю, 15% - низкую, 12% - говорят, что угрозы нет.

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