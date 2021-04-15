Жодної паніки: у НБУ розповіли про реакцію валютного ринку на загрозу вторгнення Росії

"Ніяких панічних дій щодо переводу коштів великих компаній в іноземну валюту ми не бачимо. Навпаки в березні-квітні попит на валюту несуттєво зростав з боку невеликих компаній, тоді як великі компанії, які входять в ТОП-100 найбільших покупців валюти, формували попит у звичних для себе обсягах", - сказав він.

Крім того, Гелетій зазначив, що на готівковому ринку навпаки з другої половини березня "панує значна чиста пропозиція валюти і середньоденний обсяг перевищує 20 млн доларів".

"Тому говорити про те, що на валютному ринку панують якісь ажіотажні прояви, недоречно і безвідповідально", - додав він.