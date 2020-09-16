Никакой газопровод не изменит поведение России, - глава Еврокомиссии

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен считает, что строительство газопровода "Северный поток-2" не изменит поведение России. Также газопровод не улучшит отношения между ЕС и Москвой.

Об этом она заявила в Европарламенте.

По ее словам, отравление российского оппозиционера Алексея Навального улучшенной версией нервного агента - это не единичный инцидент. Это можно было было наблюдать в Грузии, в Украине, в Сирии и в Солсбери, а также в процессе вмешательства в выборы по всему миру.

"Эта модель поведения остается неизменной и ни один газопровод ее не изменит" - заявила фон дер Ляйен.

В Кремле, в свою очередь, заявили, что категорически не согласны с заявлениями председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

"Мы категорически не согласны с таким заявлением", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, произошедшее с Навальным нуждается в прояснении и расследовании.

Напомним, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что правительство Германии должно самостоятельно определиться, останавливать ли строительство российского газопровода "Северный поток-2".

Как писало РБК-Украина, остановку строительства "Северного потока-2" в ответ на отравление не исключал министр иностранных дел Германии Хайко Маас.