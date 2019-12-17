ru
ua

Никакой федерализации: в Раде рассказали об изменениях в Конституцию по децентрализации

Новости » Политика   

Во фракции "Слуга народа" объяснили инициативу убрать перечень областей из Конституции

В законопроекте президента Владимира Зеленского об изменениях в Конституцию в части децентрализации нет никакой федерализации. Об этом рассказал первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко, передает корреспондент РБК-Украина.

Так, Корниенко объяснил инициативу убрать перечень областей из Конституции.

"Федерализации никакой нет. Наоборот, например, о перечне областей и того, что предлагается забрать их из Конституции, то если посмотреть на конституционную традицию федерализованных стран типа Германии, то там выписан перечень регионов через запятую. А в унитарных странах он не пишется. Потому что когда мы записываем в Конституцию название области, мы повышаем ее субъектность", - заявил Корниенко.

Напомним, закон Зеленского об изменениях в Конституцию по децентрализации планируется рассмотреть 20 декабря. Так, нардепы рассмотрят направление проекта закона на рассмотрение в Конституционный суд Украины.

Так, ранее Корниенко заявил, что в законопроекте президента Владимира Зеленского об изменениях в Конституцию по децентрализации нет никаких особых статусов ни для каких регионов Украины.

Как писало РБК-Украина, в понедельник текст законопроекта президента Владимира Зеленского №2598 "О внесении изменений в Конституцию Украины (о децентрализации власти)" появился в Верховной раде. При этом президент внес его в ВР 13 декабря.

Добавим также, глава парламента Дмитрий Разумков отметил, что в следующем году планируется завершить реформу децентрализации. По его словам, на сегодняшний день появилась практическая возможность довести реформу до конца.

Минфин сократил продажу гособлигаций на аукционе Во Львове задержали полицейского на вымогательстве взятки от студентов
Читать все новости