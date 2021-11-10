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Никаких войск НАТО на границе: Беларусь угрожает Польше ответом Союзного государства

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Минск, Среда 10 ноября 2021 15:16
Никаких войск НАТО на границе: Беларусь угрожает Польше ответом Союзного государства Фото: Владимир Макей, глава МИД Беларуси (flickr.com/dgcomsoc)
Автор: Дмитрий Левицкий

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей пригрозил Польше в случае размещения войск НАТО на границе. Ранее лидер польской оппозиции Дональд Туск призвал провести консультации на уровне НАТО по поводу ситуации с мигрантами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское издание "РИА Новости".

По словам Макея, размещение войск НАТО на польско-белорусской границе приведет к вовлечению России.

"Любые размещения войск повлекут адекватные ответные меры со стороны Союзного государства, как это предусмотрено военной доктриной", - заявил глава белорусского МИД.

Как известно, сейчас польские военные и пограничники сдерживают сотни нелегальных мигрантом из Ближнего Востока, которые пытаются через польско-белорусскую границу попасть на территорию Евросоюза.

Напомним, ранее премьер Польши Матеуш Моравецкий заявлял, что Лукашенко исполняет приказы своего начальника в Москве по возрождению Российской Империи.

Кроме того, Лукашенко угрожал, что если Беларусь допустит ошибку, это сразу вовлечет Россию.

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