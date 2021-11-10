Никаких войск НАТО на границе: Беларусь угрожает Польше ответом Союзного государства
Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей пригрозил Польше в случае размещения войск НАТО на границе. Ранее лидер польской оппозиции Дональд Туск призвал провести консультации на уровне НАТО по поводу ситуации с мигрантами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское издание "РИА Новости".
По словам Макея, размещение войск НАТО на польско-белорусской границе приведет к вовлечению России.
"Любые размещения войск повлекут адекватные ответные меры со стороны Союзного государства, как это предусмотрено военной доктриной", - заявил глава белорусского МИД.
Как известно, сейчас польские военные и пограничники сдерживают сотни нелегальных мигрантом из Ближнего Востока, которые пытаются через польско-белорусскую границу попасть на территорию Евросоюза.
Напомним, ранее премьер Польши Матеуш Моравецкий заявлял, что Лукашенко исполняет приказы своего начальника в Москве по возрождению Российской Империи.
Кроме того, Лукашенко угрожал, что если Беларусь допустит ошибку, это сразу вовлечет Россию.