Никаких войск НАТО на границе: Беларусь угрожает Польше ответом Союзного государства

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей пригрозил Польше в случае размещения войск НАТО на границе. Ранее лидер польской оппозиции Дональд Туск призвал провести консультации на уровне НАТО по поводу ситуации с мигрантами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское издание "РИА Новости".