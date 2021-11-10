Ніяких військ НАТО на кордоні: Білорусь погрожує Польщі відповіддю Союзної держави
Міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей пригрозив Польщі у разі розміщення військ НАТО на кордоні. Раніше лідер польської опозиції Дональд Туск закликав провести консультації на рівні НАТО з приводу ситуації з мігрантами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське видання "РИА Новости".
За словами Макея, розміщення військ НАТО на польсько-білоруському кордоні призведе до залучення Росії.
"Будь-які розміщення військ спричинять адекватні заходи у відповідь з боку Союзної держави, як це передбачено військовою доктриною", - заявив глава білоруського МЗС.
Як відомо, зараз польські військові та прикордонники стримують сотні нелегальних мігрантів з Близького Сходу, які намагаються через польсько-білоруський кордон потрапити на територію Євросоюзу.
Нагадаємо, раніше прем'єр Польщі Матеуш Моравецький заявляв, що Лукашенко виконує накази свого начальника в Москві з відродження Російської імперії.
Крім того, Лукашенко погрожував, що якщо Білорусь допустить помилку, це відразу залучить Росію.