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Ніяких військ НАТО на кордоні: Білорусь погрожує Польщі відповіддю Союзної держави

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Мінськ, Середа 10 листопада 2021 15:16
Ніяких військ НАТО на кордоні: Білорусь погрожує Польщі відповіддю Союзної держави Фото: Володимир Макей, глава МЗС Білорусі (flickr.com/dgcomsoc)
Автор: Дмитро Левицький

Міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей пригрозив Польщі у разі розміщення військ НАТО на кордоні. Раніше лідер польської опозиції Дональд Туск закликав провести консультації на рівні НАТО з приводу ситуації з мігрантами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське видання "РИА Новости".

За словами Макея, розміщення військ НАТО на польсько-білоруському кордоні призведе до залучення Росії.

"Будь-які розміщення військ спричинять адекватні заходи у відповідь з боку Союзної держави, як це передбачено військовою доктриною", - заявив глава білоруського МЗС.

Як відомо, зараз польські військові та прикордонники стримують сотні нелегальних мігрантів з Близького Сходу, які намагаються через польсько-білоруський кордон потрапити на територію Євросоюзу.

Нагадаємо, раніше прем'єр Польщі Матеуш Моравецький заявляв, що Лукашенко виконує накази свого начальника в Москві з відродження Російської імперії.

Крім того, Лукашенко погрожував, що якщо Білорусь допустить помилку, це відразу залучить Росію.

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