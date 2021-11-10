Ніяких військ НАТО на кордоні: Білорусь погрожує Польщі відповіддю Союзної держави

Міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей пригрозив Польщі у разі розміщення військ НАТО на кордоні. Раніше лідер польської опозиції Дональд Туск закликав провести консультації на рівні НАТО з приводу ситуації з мігрантами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське видання "РИА Новости".