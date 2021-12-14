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Никаких решений без Украины: заместитель Блинкена сделала заявление перед визитом в Москву

Автор: Сергей Пышкин

Соединенные Штаты Америки имеют целью поддержать Украину. Обещают не принимать решения касаемо страны без ее участия.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова заместителя государственного секретаря США Карен Донфрид.

"Наша цель - поддержать наших украинских коллег в наших усилиях по деэскалации напряженности, вызванной наращиванием Россией войск. Как подтвердили президент Байден и госсекретарь Блинкен, мы стремимся позаботиться, чтобы никаких решений или обсуждений об Украине не происходили без участия Украины", - заявила заместитель госсекретаря США.

По словам Донфрид, сегодня США работают над тем, чтобы Украина и Россия вернулись к выполнению Минских договоренностей, чтобы урегулировать вооруженный конфликт дипломатическим путем.

В то же время заместитель госсекретаря добавила, что слухи о том, что Штаты будут побуждать Украину к уступкам в переговорах с Россией являются лишь кампанией по дезинформации.

"Правда заключается в том, что мы объединились с Украиной, нашими союзниками по НАТО и партнерами по всему миру. В наших усилиях решить конфликт дипломатическим путем и добиться деэскалации опасной ситуации, но такие усилия не являются уступкой", - отметила Донфрід.

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