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Жодних рішень без України: заступник Блінкена зробила заяву перед візитом в Москву

Автор: Сергій Пишкін

Сполучені Штати Америки мають на меті підтримати Україну. Обіцяють не приймати рішення щодо країни без її участі.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова заступника державного секретаря США Карен Донфрід.

"Наша мета - підтримати наших українських колег у наших зусиллях з деескалації напруженості, викликаної нарощуванням Росією військ. Як підтвердили президент Байден і держсекретар Блінкен, ми прагнемо подбати, щоб жодних рішень чи обговорень про Україну не відбувалися без участі Україн", - заявила заступник держсекретаря США.

За словами Донфрід, сьогодні США працюють над тим, аби Україна та Росія повернулися до виконання Мінських домовленостей, аби врегулювати збройний конфлікт дипломатичним шляхом.

Водночас заступниця держсекретаря додала, що чутки про те, що Штати спонукатимуть Україну до поступок у перемовинах з Росією є лише кампанією з дезінформації.

"Правда полягає в тому, що ми об’єдналися з Україною, нашими союзниками НАТО та партнерами по всьому світу. В наших зусиллях розв’язати конфлікт дипломатичним шляхом і досягти деескалації небезпечної ситуації, але такі зусилля не є поступкою", - відзначила Донфрід.

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