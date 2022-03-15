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"Никаких проверок для бизнеса": Зеленский анонсировал налоговую реформу

Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал налоговую реформу. Глава государства заявил, что отменяются все проверки бизнеса и вводится упрощенный учет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение Зеленского.

"Максимальная дерегуляция бизнеса. Отменяем все проверки для всех бизнесов, чтобы все работали нормально, чтобы города оживали, чтобы всюду, где нет боевых действий, продолжалась жизнь", - сказал Зеленский.

Глава государства уточнил, что налоговая реформа включает в себя:

  • отмену НДС и налога на прибыль - вместо них вводится ставка 2% от оборота и упрощенный учет;
  • для 1 и 2 группы ФОПов вводится добровольная оплата ЕСВ.

"То есть, если можете - платите. Если нет - нет", - уточнил Зеленский и добавил, что это только первый этап налоговой реформы в Украине.

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