"Никаких проверок для бизнеса": Зеленский анонсировал налоговую реформу

"Максимальная дерегуляция бизнеса. Отменяем все проверки для всех бизнесов, чтобы все работали нормально, чтобы города оживали, чтобы всюду, где нет боевых действий, продолжалась жизнь", - сказал Зеленский.

Глава государства уточнил, что налоговая реформа включает в себя:

отмену НДС и налога на прибыль - вместо них вводится ставка 2% от оборота и упрощенный учет;

для 1 и 2 группы ФОПов вводится добровольная оплата ЕСВ.

"То есть, если можете - платите. Если нет - нет", - уточнил Зеленский и добавил, что это только первый этап налоговой реформы в Украине.