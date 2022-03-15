"Ніяких перевірок для бізнесу": Зеленський анонсував податкову реформу

Президент України Володимир Зеленський анонсував податкову реформу. Глава держави заявив, що скасовуються всі перевірки бізнесу і вводиться спрощений облік.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення Зеленського.
"Максимальна дерегуляція бізнесу. Скасовуємо всі перевірки для всіх бізнесів, щоб всі працювали нормально, щоб міста оживали, щоб усюди, де немає бойових дій, тривало життя", - сказав Зеленський.
Глава держави уточнив, що податкова реформа включає в себе:
"Тобто, якщо можете - платіть. Якщо ні - ні", - уточнив Зеленський і додав, що це тільки перший етап податкової реформи в Україні.
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