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"Ніяких перевірок для бізнесу": Зеленський анонсував податкову реформу

Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент України Володимир Зеленський анонсував податкову реформу. Глава держави заявив, що скасовуються всі перевірки бізнесу і вводиться спрощений облік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення Зеленського.

"Максимальна дерегуляція бізнесу. Скасовуємо всі перевірки для всіх бізнесів, щоб всі працювали нормально, щоб міста оживали, щоб усюди, де немає бойових дій, тривало життя", - сказав Зеленський.

Глава держави уточнив, що податкова реформа включає в себе:

  • скасування ПДВ і податку на прибуток - замість них вводиться ставка 2% від обороту і спрощений облік;
  • для 1 і 2 групи ФОПів вводиться добровільна оплата ЄСВ.

"Тобто, якщо можете - платіть. Якщо ні - ні", - уточнив Зеленський і додав, що це тільки перший етап податкової реформи в Україні.

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