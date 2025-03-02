Ніхто не зацікавлений у продовжені війни окрім Путіна: Зеленський після зустрічі з Мелоні

Напередодні саміту європейських лідерів у Лондоні, президент України Володимир Зеленський провів зустріч з прем'єр-міністеркою Італії Джорджею Мелоні. Український лідер зазначив, що це була хороша зустріч задля напрацювання плану щодо закінчення війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Telegram президента України.

"Хороша зустріч із Головою Ради міністрів Італіі‌ Джорджею Мелоні задля напрацювання спільного плану діи‌ щодо закінчення віи‌ни справедливим та стіи‌ким миром", - поінформував Зеленський. Він наголосив, що ніхто не має зацікавленість у продовженні війни, окрім російського диктатора Володимира Путіна. Тому довкола України необхідно зберігати єдність. "Ніхто не зацікавлений у продовженні та швидкому поверненні війни, окрім Путіна, тому важливо зберігати єдність довкола України й посилювати позиції нашої держави у взаємодії з союзниками - країнами Європи та США", - додав президент. Також український лідер підкреслив, що Україні потрібен мир, підкріплений надійними гарантіями безпеки. Резюмуючи, Володимир Зеленський подякував Італії за постійну підтримку та партнерство в наближенні миру в Україні.