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Ніхто не зацікавлений у продовжені війни окрім Путіна: Зеленський після зустрічі з Мелоні

Неділя 02 березня 2025 17:02
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Ніхто не зацікавлений у продовжені війни окрім Путіна: Зеленський після зустрічі з Мелоні Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Напередодні саміту європейських лідерів у Лондоні, президент України Володимир Зеленський провів зустріч з прем'єр-міністеркою Італії Джорджею Мелоні. Український лідер зазначив, що це була хороша зустріч задля напрацювання плану щодо закінчення війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Telegram президента України.

"Хороша зустріч із Головою Ради міністрів Італіі‌ Джорджею Мелоні задля напрацювання спільного плану діи‌ щодо закінчення віи‌ни справедливим та стіи‌ким миром", - поінформував Зеленський.

Він наголосив, що ніхто не має зацікавленість у продовженні війни, окрім російського диктатора Володимира Путіна. Тому довкола України необхідно зберігати єдність.

"Ніхто не зацікавлений у продовженні та швидкому поверненні війни, окрім Путіна, тому важливо зберігати єдність довкола України й посилювати позиції нашої держави у взаємодії з союзниками - країнами Європи та США", - додав президент.

Також український лідер підкреслив, що Україні потрібен мир, підкріплений надійними гарантіями безпеки.

Резюмуючи, Володимир Зеленський подякував Італії за постійну підтримку та партнерство в наближенні миру в Україні.

Саміт європейських лідерів у Лондоні

Нагадаємо, що головною темою сьогоднішнього саміту в Лондоні є Україна. На зустрічі обговорюватимуть: зміцнення позицій нашої країни (включно з військовою допомогою та економічним тиском на РФ), необхідність угоди для сталого миру, а також наступні кроки в планах щодо надійних гарантій безпеки.

Більш докладно про це - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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