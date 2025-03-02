Никто не заинтересован в продолжении войны кроме Путина: Зеленский после встречи с Мелони
Накануне саммита европейских лидеров в Лондоне, президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с премьер-министром Италии Джорджей Мелони. Украинский лидер отметил, что это была хорошая встреча для наработки плана по окончанию войны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Telegram президента Украины.
"Хорошая встреча с Председателем Совета министров Италии Джорджей Мелони для наработки совместного плана действий по окончанию войны справедливым и устойчивым миром", - сообщил Зеленский.
Он отметил, что никто не имеет заинтересованность в продолжении войны, кроме российского диктатора Владимира Путина. Поэтому вокруг Украины необходимо сохранять единство.
"Никто не заинтересован в продолжении и быстром возвращении войны, кроме Путина, поэтому важно сохранять единство вокруг Украины и усиливать позиции нашего государства во взаимодействии с союзниками - странами Европы и США", - добавил президент.
Также украинский лидер подчеркнул, что Украине нужен мир, подкрепленный надежными гарантиями безопасности.
Резюмируя, Владимир Зеленский поблагодарил Италию за постоянную поддержку и партнерство в приближении мира в Украине.
Саммит европейских лидеров в Лондоне
Напомним, что главной темой сегодняшнего саммита в Лондоне является Украина. На встрече будет обсуждаться: укрепление позиций нашей страны (включая военную помощь и экономическое давление на РФ), необходимость соглашения для устойчивого мира, а также следующие шаги в планах по надежным гарантиям безопасности.
Более подробно об этом - читайте в материале РБК-Украина.
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