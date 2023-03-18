"Ніхто не вищий за закон": Шольц привітав рішення суду в Гаазі видати ордер на арешт Путіна

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

Шольц заявив на спільній прес-конференції з прем'єр-міністром Японії Фуміо Кісідою в Токіо, що це показує, що "ніхто не вищий за закон".

"Міжнародний кримінальний суд - правильний інститут для розслідування військових злочинів... Справа в тому, що ніхто не стоїть вище за закон, і це те, що стає ясно прямо зараз", - сказав Шольц.