Ніхто не сховається: військові показали, як "полюють" на окупантів в лісі (відео)

Нові кадри успішного полювання на окупантів демонструють воїни з батальйону Northern Eagle 151 окремої механізованої бригади.

"Вони знаходять окупанта всюди - в будівлях, лісосмугах, укриттях. Пілоти завжди палко "вітають" ворожу піхоту та техніку!", - пояснили військові.

На ньому видно, що, як би противник не намагався сховати свої позиції серед дерев, жодне маскування їх у підсумку не врятувало.