РФ не припиняє штурми, ЗСУ відбили 188 атак: Генштаб оновив карти бої на фронті

Україна, Неділя 05 жовтня 2025 08:32
UA EN RU
РФ не припиняє штурми, ЗСУ відбили 188 атак: Генштаб оновив карти бої на фронті Ілюстративне фото: Генштаб оновив карти бої на фронті (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Вздовж всієї лінії фронту протягом минулої доби зафіксовано 188 боєзіткнень. ЗСУ стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

За даними Генштабу, вчора противник завдав 81 авіаційний удар, скинув 182 керовані авіабомби. Крім цього, здійснив 4373 обстріли, зокрема 103 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5857 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаційних ударів зокрема по районах населених пунктів:

  • Залізничне, Степове, Червона Криниця Запорізької області;
  • Одрадокам’янка Херсонської області.

Ситуація на фронтах

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські оборонці відбили сім атак росіян. Минулої доби противник завдав 10 авіаційних ударів, загалом скинув 28 керованих авіаційних бомб та здійснив 189 артилерійських обстрілів, зокрема 12 – із реактивних систем залпового вогню.
РФ не припиняє штурми, ЗСУ відбили 188 атак: Генштаб оновив карти бої на фронті
На Південно-Слобожанському напрямку наші війська зупинили 12 атак противника в районі Вовчанська та в бік Липців, Синельникового, Колодязного та Кутьківки.
РФ не припиняє штурми, ЗСУ відбили 188 атак: Генштаб оновив карти бої на фронті
На Куп’янському напрямку вчора відбулося чотири атаки загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника у районах населених пунктів Куп’янськ, Петропавлівка та Степова Новоселівка.
РФ не припиняє штурми, ЗСУ відбили 188 атак: Генштаб оновив карти бої на фронті
На Лиманському напрямку ворог атакував 19 разів, намагаючись вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Шандриголове, Рідкодуб, Середнє, Карпівка, Новоселівка, Торське та в напрямку Дробишевого.
РФ не припиняє штурми, ЗСУ відбили 188 атак: Генштаб оновив карти бої на фронті
На Сіверському напрямку Сили оборони відбили 12 атак противника поблизу Григорівки, Серебрянки, Сіверська та у бік Ямполя й Дронівки.
РФ не припиняє штурми, ЗСУ відбили 188 атак: Генштаб оновив карти бої на фронті
На Краматорському напрямку вчора відбулося два боєзіткнення. Загарбник намагався просуватись в районі Предтечиного.
РФ не припиняє штурми, ЗСУ відбили 188 атак: Генштаб оновив карти бої на фронті
На Торецькому напрямку ворог здійснив 12 атак в районах населених пунктів Щербинівка, Плещіївка, Торецьк, Полтавка, Русин Яр, Олександро-Шультине та у напрямку Іванопілля.
РФ не припиняє штурми, ЗСУ відбили 188 атак: Генштаб оновив карти бої на фронті
На Покровському напрямку наші захисники зупинили 60 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Володимирівка, Шахове, Золотий Колодязь, Родинське, Звірове, Никанорівка, Червоний Лиман, Промінь, Лисівка, Котлине, Удачне, Дачне, Миролюбівка, Миколаївка, Філія та в напрямку Мирнограду.
РФ не припиняє штурми, ЗСУ відбили 188 атак: Генштаб оновив карти бої на фронті
На Новопавлівському напрямку противник вчора здійснив 34 атаки у районах населених пунктів Соснівка, Зелений Гай, Вороне, Січневе, Ялта, Піддубне, Новомиколаївка, Тернове, Нововасилівка, Новогригорівка та Вербове.
РФ не припиняє штурми, ЗСУ відбили 188 атак: Генштаб оновив карти бої на фронті
На Гуляйпільському напрямку зафіксовано одне боєзіткнення у районі населеного пункту Полтавка.
РФ не припиняє штурми, ЗСУ відбили 188 атак: Генштаб оновив карти бої на фронті
На Оріхівському напрямку відбулося одне бойове зіткнення – противник намагався просунутися в напрямку Новоданилівки.
РФ не припиняє штурми, ЗСУ відбили 188 атак: Генштаб оновив карти бої на фронті
На Придніпровському напрямку українські підрозділи відбили три ворожі атаки у напрямку Антонівського мосту.
РФ не припиняє штурми, ЗСУ відбили 188 атак: Генштаб оновив карти бої на фронті
На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Втрати ворога

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили п’ять районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, два пункти управління та один артилерійський засіб противника.

Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 870 осіб. Також українські воїни знешкодили чотири танки, одну бойову броньовану машину, 18 артилерійських систем, реактивну систему залпового вогню, 320 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 35 одиниць автомобільної техніки окупантів.

