РФ не припиняє штурми, ЗСУ відбили 188 атак: Генштаб оновив карти бої на фронті

За даними Генштабу, вчора противник завдав 81 авіаційний удар, скинув 182 керовані авіабомби. Крім цього, здійснив 4373 обстріли, зокрема 103 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5857 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаційних ударів зокрема по районах населених пунктів:

Залізничне, Степове, Червона Криниця Запорізької області;

Одрадокам’янка Херсонської області.

Ситуація на фронтах

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські оборонці відбили сім атак росіян. Минулої доби противник завдав 10 авіаційних ударів, загалом скинув 28 керованих авіаційних бомб та здійснив 189 артилерійських обстрілів, зокрема 12 – із реактивних систем залпового вогню.



На Південно-Слобожанському напрямку наші війська зупинили 12 атак противника в районі Вовчанська та в бік Липців, Синельникового, Колодязного та Кутьківки.



На Куп’янському напрямку вчора відбулося чотири атаки загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника у районах населених пунктів Куп’янськ, Петропавлівка та Степова Новоселівка.



На Лиманському напрямку ворог атакував 19 разів, намагаючись вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Шандриголове, Рідкодуб, Середнє, Карпівка, Новоселівка, Торське та в напрямку Дробишевого.



На Сіверському напрямку Сили оборони відбили 12 атак противника поблизу Григорівки, Серебрянки, Сіверська та у бік Ямполя й Дронівки.



На Краматорському напрямку вчора відбулося два боєзіткнення. Загарбник намагався просуватись в районі Предтечиного.



На Торецькому напрямку ворог здійснив 12 атак в районах населених пунктів Щербинівка, Плещіївка, Торецьк, Полтавка, Русин Яр, Олександро-Шультине та у напрямку Іванопілля.



На Покровському напрямку наші захисники зупинили 60 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Володимирівка, Шахове, Золотий Колодязь, Родинське, Звірове, Никанорівка, Червоний Лиман, Промінь, Лисівка, Котлине, Удачне, Дачне, Миролюбівка, Миколаївка, Філія та в напрямку Мирнограду.



На Новопавлівському напрямку противник вчора здійснив 34 атаки у районах населених пунктів Соснівка, Зелений Гай, Вороне, Січневе, Ялта, Піддубне, Новомиколаївка, Тернове, Нововасилівка, Новогригорівка та Вербове.



На Гуляйпільському напрямку зафіксовано одне боєзіткнення у районі населеного пункту Полтавка.



На Оріхівському напрямку відбулося одне бойове зіткнення – противник намагався просунутися в напрямку Новоданилівки.



На Придніпровському напрямку українські підрозділи відбили три ворожі атаки у напрямку Антонівського мосту.



На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Втрати ворога

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили п’ять районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, два пункти управління та один артилерійський засіб противника.