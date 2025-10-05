RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

Никто не спрячется: военные показали, как "охотятся" на оккупантов в лесу (видео)

Фото: украинские дронари обнаруживают оккупантов даже в густом лесу (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Украинские дронари из батальона Northern Eagle провели эффективную операцию по поиску оккупантов в лесах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 16 армейский корпус ВС Украины.

Новые кадры успешной охоты на оккупантов демонстрируют воины из батальона Northern Eagle 151 отдельной механизированной бригады.

"Они находят оккупанта везде - в зданиях, лесополосах, укрытиях. Пилоты всегда горячо "приветствуют" вражескую пехоту и технику!", - пояснили военные.

На нем видно, что, как бы противник не пытался спрятать свои позиции среди деревьев, никакая маскировка их в итоге не спасла.

Ситуация на фронте

Заметим, что вдоль всей линии фронта в течение минувших суток зафиксировано 188 боестолкновений. ВСУ сдерживают натиск оккупантов, нанося врагу значительные потери.

Подробнее о ситуации по каждому из направлений фронта можно узнать в материале РБК-Украина.

В то же время стоит отметить, что за минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили пять районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, два пункта управления и одно артиллерийское средство противника.

В общем, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 870 человек. Также украинские воины обезвредили четыре танка, одну боевую бронированную машину, 18 артиллерийских систем, реактивную систему залпового огня, 320 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня, 35 единиц автомобильной техники оккупантов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины