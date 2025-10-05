Никто не спрячется: военные показали, как "охотятся" на оккупантов в лесу (видео)

Ситуация на фронте

Заметим, что вдоль всей линии фронта в течение минувших суток зафиксировано 188 боестолкновений. ВСУ сдерживают натиск оккупантов, нанося врагу значительные потери.

Подробнее о ситуации по каждому из направлений фронта можно узнать в материале РБК-Украина.

В то же время стоит отметить, что за минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили пять районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, два пункта управления и одно артиллерийское средство противника.

В общем, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 870 человек. Также украинские воины обезвредили четыре танка, одну боевую бронированную машину, 18 артиллерийских систем, реактивную систему залпового огня, 320 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня, 35 единиц автомобильной техники оккупантов.