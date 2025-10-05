Ніхто не сховається: військові показали, як "полюють" на окупантів в лісі (відео)
Українські дронарі з батальйону Northern Eagle провели ефективну операцію з пошуку окупантів у лісах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 16 армійський корпус ЗС України.
Нові кадри успішного полювання на окупантів демонструють воїни з батальйону Northern Eagle 151 окремої механізованої бригади.
"Вони знаходять окупанта всюди - в будівлях, лісосмугах, укриттях. Пілоти завжди палко "вітають" ворожу піхоту та техніку!", - пояснили військові.
На ньому видно, що, як би противник не намагався сховати свої позиції серед дерев, жодне маскування їх у підсумку не врятувало.
Ситуація на фронті
Зауважимо, що вздовж всієї лінії фронту протягом минулої доби зафіксовано 188 боєзіткнень. ЗСУ стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат.
Детальніше щодо ситуації по кожному з напрямків фронту можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.
Водночас варто зазначити, що за минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили п’ять районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, два пункти управління та один артилерійський засіб противника.
Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 870 осіб. Також українські воїни знешкодили чотири танки, одну бойову броньовану машину, 18 артилерійських систем, реактивну систему залпового вогню, 320 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 35 одиниць автомобільної техніки окупантів.