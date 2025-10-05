Ніхто не сховається: військові показали, як "полюють" на окупантів в лісі (відео)

Фото: українські дронарі виявляють окупантів навіть у густому лісі (Getty Images)

Українські дронарі з батальйону Northern Eagle провели ефективну операцію з пошуку окупантів у лісах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 16 армійський корпус ЗС України.

Нові кадри успішного полювання на окупантів демонструють воїни з батальйону Northern Eagle 151 окремої механізованої бригади. "Вони знаходять окупанта всюди - в будівлях, лісосмугах, укриттях. Пілоти завжди палко "вітають" ворожу піхоту та техніку!", - пояснили військові. На ньому видно, що, як би противник не намагався сховати свої позиції серед дерев, жодне маскування їх у підсумку не врятувало.