ua en ru
Вс, 05 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Никто не спрячется: военные показали, как "охотятся" на оккупантов в лесу (видео)

Украина, Воскресенье 05 октября 2025 13:28
UA EN RU
Никто не спрячется: военные показали, как "охотятся" на оккупантов в лесу (видео) Фото: украинские дронари обнаруживают оккупантов даже в густом лесу (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Украинские дронари из батальона Northern Eagle провели эффективную операцию по поиску оккупантов в лесах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 16 армейский корпус ВС Украины.

Новые кадры успешной охоты на оккупантов демонстрируют воины из батальона Northern Eagle 151 отдельной механизированной бригады.

"Они находят оккупанта везде - в зданиях, лесополосах, укрытиях. Пилоты всегда горячо "приветствуют" вражескую пехоту и технику!", - пояснили военные.

На нем видно, что, как бы противник не пытался спрятать свои позиции среди деревьев, никакая маскировка их в итоге не спасла.

Ситуация на фронте

Заметим, что вдоль всей линии фронта в течение минувших суток зафиксировано 188 боестолкновений. ВСУ сдерживают натиск оккупантов, нанося врагу значительные потери.

Подробнее о ситуации по каждому из направлений фронта можно узнать в материале РБК-Украина.

В то же время стоит отметить, что за минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили пять районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, два пункта управления и одно артиллерийское средство противника.

В общем, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 870 человек. Также украинские воины обезвредили четыре танка, одну боевую бронированную машину, 18 артиллерийских систем, реактивную систему залпового огня, 320 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня, 35 единиц автомобильной техники оккупантов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины
Новости
На Львовщине вдвое возросло количество погибших: ГСЧС показала последствия удара РФ
На Львовщине вдвое возросло количество погибших: ГСЧС показала последствия удара РФ
Аналитика
Новая угроза? Смогут ли противники Украины победить на выборах в Чехии
Дмитрий Левицкийкорреспондент РБК-Украина Новая угроза? Смогут ли противники Украины победить на выборах в Чехии