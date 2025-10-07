Ніхто не подає резюме: ТОП-10 вакансій, які українці повністю ігнорують

Найбільше незаповнених вакансій - для слюсарів-електриків з обслуговування та ремонту ескалаторів. Таких пропозицій - 40, але жодного охочого.

Також шукають машиністів автомотриси (24 вакансії), помічників майстра з оброблення волокна та перемотування нитки (16), сажотрусів (14) і монтувальників сцени (14).

Серед високооплачуваних, але непопулярних - лікар-хірург-проктолог (13 вакансій) і урядовий уповноважений (12).

Крім того, на ринку є попит на оцінювачів професійної кваліфікації (11 вакансій), наукових співробітників у сфері бібліотечної справи та технічної інформації (11) та машиністів бетонозмішувача пересувного (10).

За даними служби, попит на ці професії стабільний, однак відгуків немає взагалі - навіть попри те, що деякі вакансії пропонують конкурентну зарплату та офіційне працевлаштування.