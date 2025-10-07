Никто не подает резюме: ТОП-10 вакансий, которые украинцы полностью игнорируют

На украинском рынке труда есть десятки вакансий, на которые никто не подает резюме. Часть из них требует специфического образования и технических навыков.
Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу занятости.
Больше всего незаполненных вакансий - для слесарей-электриков по обслуживанию и ремонту эскалаторов. Таких предложений - 40, но ни одного желающего.
Также ищут машинистов автомотрисы (24 вакансии), помощников мастера по обработке волокна и перемотке нити (16), трубочистов (14) и монтировщиков сцены (14).
Среди высокооплачиваемых, но непопулярных - врач-хирург-проктолог (13 вакансий) и правительственный уполномоченный (12).
Кроме того, на рынке есть спрос на оценщиков профессиональной квалификации (11 вакансий), научных сотрудников в сфере библиотечного дела и технической информации (11) и машинистов бетоносмесителя передвижного (10).
По данным службы, спрос на эти профессии стабилен, однако откликов нет вообще - даже несмотря на то, что некоторые вакансии предлагают конкурентную зарплату и официальное трудоустройство.
Ранее РБК-Украина писало, что большинство украинцев не планируют менять работу, но готовы это сделать ради более высокой зарплаты. Основные причины оставаться на текущем месте: гибкий график, стабильность и приятный коллектив. Почти половина работников не получали повышения зарплаты в 2025 году, а главными трудностями на рынке труда остаются низкая оплата и нехватка вакансий в отраслях.
Также мы рассказывали, что в Украине растет нехватка кадров и 40% работодателей прогнозируют дальнейшее осложнение ситуации, особенно в крупных компаниях. Ощутимо не хватает рабочих специальностей, работников среднего звена и квалифицированных специалистов.