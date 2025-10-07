Никто не подает резюме: ТОП-10 вакансий, которые украинцы полностью игнорируют

Больше всего незаполненных вакансий - для слесарей-электриков по обслуживанию и ремонту эскалаторов. Таких предложений - 40, но ни одного желающего.

Также ищут машинистов автомотрисы (24 вакансии), помощников мастера по обработке волокна и перемотке нити (16), трубочистов (14) и монтировщиков сцены (14).

Среди высокооплачиваемых, но непопулярных - врач-хирург-проктолог (13 вакансий) и правительственный уполномоченный (12).

Кроме того, на рынке есть спрос на оценщиков профессиональной квалификации (11 вакансий), научных сотрудников в сфере библиотечного дела и технической информации (11) и машинистов бетоносмесителя передвижного (10).

По данным службы, спрос на эти профессии стабилен, однако откликов нет вообще - даже несмотря на то, что некоторые вакансии предлагают конкурентную зарплату и официальное трудоустройство.