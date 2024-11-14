Ніхто не говорив, що Трамп буде на побігеньках у Кремля, - український дипломат

"Я не думаю, що нам треба йти за принципом "все пропало". Це найпростіший варіант, але мені здається найнеправильніший. Зрештою ніхто ж не говорив, і сам Трамп ніколи не говорив, що він буде на побігеньках у Кремля", - заявив Огризко.

За словами дипломата, Трамп бажає зробити Америку знову великою, що неможливо ставши другим номером у світовій політиці й підпорядковуватись воєнному злочинцю та диктатору Володимиру Путіну.

Огризко впевнений у тому, що наразі Київ повинен розробити чіткий проєкт того, що саме України може запропонувати Штатами. Трамп є підприємцем та завжди займався бізнесом. Відповідно до цього республіканець бажає отримувати результати, у тому ж числі й від американсько-українських відносин.

Крім того, дипломат зауважив, що майбутньому президенту Штатів необхідно пояснити й те, що він втратить у разі поразки України у війні.

"Трамп знову-таки просто сяде собі і спокійно подумає, ну добре, якщо я допоможу Путіну, він загарбає зараз 20% України, потім піде далі. Що я від цього матиму? Тільки проблеми. Якщо я допоможу Україні вистояти і перемогти Путіна, я на цьому тільки зароблю. І політично, і економічно. Ну то який буде робити висновок той самий Трамп?", - пояснив Огризко.

Позиція Трампа щодо війни в Україні

На початку вересня Дональд Трамп пообіцяв, що, здобувши перемогу на виборах і ставши очільником Білого дому, ініціює телефонні розмови з президентом України Володимиром Зеленським і диктатором Путіним, щоб досягти угоди "впродовж 24 годин".

Крім того, цього ж місяця Трамп мав зустріч із Зеленським, під час якої президент України представив йому свій план щодо досягнення перемоги.

За результатами обговорень Трамп зазначив, що прагне досягти "справедливої угоди для всіх сторін".