Никто не говорил, что Трамп будет на побегушках у Кремля, - украинский дипломат

"Я не думаю, что нам надо идти по принципу "все пропало". Это самый простой вариант, но мне кажется самый неправильный. В конце концов никто же не говорил, и сам Трамп никогда не говорил, что он будет на побегушках у Кремля", - заявил Огрызко.

По словам дипломата, Трамп желает сделать Америку снова великой, что невозможно став вторым номером в мировой политике и подчиняться военному преступнику и диктатору Владимиру Путину.

Огрызко уверен в том, что сейчас Киев должен разработать четкий проект того, что именно Украина может предложить Штатами. Трамп является предпринимателем и всегда занимался бизнесом. В соответствии с этим республиканец желает получать результаты, в том же числе и от американо-украинских отношений.

Кроме того, дипломат отметил, что будущему президенту Штатов необходимо объяснить и то, что он потеряет в случае поражения Украины в войне.

"Трамп опять-таки просто сядет себе и спокойно подумает, ну хорошо, если я помогу Путину, он захватит сейчас 20% Украины, потом пойдет дальше. Что я от этого буду иметь? Только проблемы. Если я помогу Украине выстоять и победить Путина, я на этом только заработаю. И политически, и экономически. Ну то какой будет делать вывод тот же Трамп?", - пояснил Огрызко.

Позиция Трампа о войне в Украине

В начале сентября Дональд Трамп пообещал, что, одержав победу на выборах и став главой Белого дома, инициирует телефонные разговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и диктатором Путиным, чтобы достичь соглашения «в течение 24 часов».

Кроме того, в этом же месяце Трамп имел встречу с Зеленским, во время которой президент Украины представил ему свой план по достижению победы.

По результатам обсуждений Трамп отметил, что стремится достичь "справедливого соглашения для всех сторон".