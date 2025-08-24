UA

Ніхто не може нам заборонити удари по Росії, бо це б’є справедливість, - Зеленський

Фото: Президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна сильніша, поважає себе і не чекає жестів доброї волі. Відповідь на агресію РФ для Києва - це справедливі удари по ворогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення президента України Володимира Зеленського у День незалежності.

"Так буде, бо Україна сьогодні інша. Україна сильніша й себе поважає. І Україна не чекає жестів доброї волі, а має власну волю, аби втілювати в життя те, що необхідно нам", - підкреслив Зеленський у зверненні.

Президент зазначив, що реакція України на дії Росії є пропорційною та справедливою.

"Коли Росія хоче взяти Сумщину, тоді з’являються Збройні Сили на Курщині. Коли ворог б’є по нашій енергетиці, хоче залишити нас без світла й тепла, тоді палають його НПЗ. І ніхто не може нам заборонити такі удари, бо це б’є справедливість", - наголосив Зеленський.

Він додав, що Україна неодноразово пропонувала припинення вогню та прагне миру, але відповідає силою, коли її заклики ігнорують.

 "Скільки разів ми казали: "Ми хочемо тиші, ми прагнемо миру"? Але достойного та всеосяжного, і тому розраховуємо на силу всього світу".

Нагадаємо, що 24 серпня уранці над портом Усть-Луга зафіксували десять безпілотників. Прийом рейсів у Пулково тимчасово призупинено.

Губернатор Ленінградської області Александр Дрозденко підтвердив атаку невідомих безпілотних. За його словами, обломки спричинили загоряння на терміналі НОВАТЭК.

