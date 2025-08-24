RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине

Никто не может нам запретить удары по России, потому что это бьет справедливость, - Зеленский

Фото: Президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина сильнее, уважает себя и не ждет жестов доброй воли. Ответ на агрессию РФ для Киева - это справедливые удары по врагу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение президента Украины Владимира Зеленского в День независимости.

"Так будет, потому что Украина сегодня другая. Украина сильнее и себя уважает. И Украина не ждет жестов доброй воли, а имеет собственную волю, чтобы воплощать в жизнь то, что необходимо нам", - подчеркнул Зеленский в обращении.

Президент отметил, что реакция Украины на действия России является пропорциональной и справедливой.

"Когда Россия хочет взять Сумщину, тогда появляются Вооруженные Силы на Курщине. Когда враг бьет по нашей энергетике, хочет оставить нас без света и тепла, тогда горят его НПЗ. И никто не может нам запретить такие удары, потому что это бьет справедливость", - подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что Украина неоднократно предлагала прекращение огня и стремится к миру, но отвечает силой, когда ее призывы игнорируют.

"Сколько раз мы говорили: "Мы хотим тишины, мы хотим мира"? Но достойного и всеобъемлющего, и поэтому рассчитываем на силу всего мира".

Напомним, что 24 августа утром над портом Усть-Луга зафиксировали десять беспилотников. Прием рейсов в Пулково временно приостановлен.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подтвердил атаку неизвестных беспилотников. По его словам, обломки вызвали возгорание на терминале НОВАТЭК.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в УкраинеРоссийская Федерация