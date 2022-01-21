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Не Нигоян. Следствие установило первого убитого активиста Майдана

Автор: Александр Мороз

Государственное бюро расследование установило первого убитого активиста Майдана 2014 года. Экспертизы подтвердили, что первой жертвой стал львовянин Юрий Вербицкий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление замглавы управления ГБР по делам Майдана Артем Яблонский на пресс-конференции "8-ая годовщина убийства первых Героев Небесной Сотни и фактическое начало российской агрессии".

"Проблемным вопросом является раскрытие первых трех убийств. Тут есть спорный вопрос с учетом судебно-медицинских экспертиз. На данный момент, кто является первым убитым по времени, - это Юрий Вербицкий или Сергей Нигоян по времени… Но по последним данным, это Вербицкий. То есть Нигоян, (Михаил, - ред.) Жизневский и (Роман, - ред.) Сеник - это три убийства, которые не раскрыты, но следователями ГБР активизирована работа по этому направлению", - отметил Яблонский.

Отметим, долгое время первым убитым активистом Майдана считался Сергей Нигоян, который погиб утром 22 января 2014 года от выстрела свинцовой картечью в районе стадиона "Динамо".

Напомним, в августе 2020 года было завершено расследование дела об убийстве сейсмолога Юрия Вербицкого. По данным следствия, его вместе с другим активистом Игорем Луценко похитили 21 января 2014 из Александровской больницы в центре Киева и вывезли из города. Вербицкого убили после пыток.

На сегодня среди всех фигурантов дела виновным признан только координатор "титушек" Александр Волков. Его приговорили к 9 годам тюрьмы.

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МайданГБР