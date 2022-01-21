Не Нигоян. Следствие установило первого убитого активиста Майдана

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление замглавы управления ГБР по делам Майдана Артем Яблонский на пресс-конференции "8-ая годовщина убийства первых Героев Небесной Сотни и фактическое начало российской агрессии".

"Проблемным вопросом является раскрытие первых трех убийств. Тут есть спорный вопрос с учетом судебно-медицинских экспертиз. На данный момент, кто является первым убитым по времени, - это Юрий Вербицкий или Сергей Нигоян по времени… Но по последним данным, это Вербицкий. То есть Нигоян, (Михаил, - ред.) Жизневский и (Роман, - ред.) Сеник - это три убийства, которые не раскрыты, но следователями ГБР активизирована работа по этому направлению", - отметил Яблонский.

Отметим, долгое время первым убитым активистом Майдана считался Сергей Нигоян, который погиб утром 22 января 2014 года от выстрела свинцовой картечью в районе стадиона "Динамо".