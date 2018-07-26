Подозреваемого в пытках майдановцев оставили под стражей

Волкова обвиняют в похищении и пытках майдановцев Игоря Луценко и Юрия Вербицкого

Бориспольский районный суд Киевской области оставил под стражей до 23 сентября Александра Волкова, которого обвиняют в похищении и пытках майдановцев Игоря Луценко и Юрия Вербицкого. Об этом сообщает "Громадське".

Как отмечается, прокуратура обосновала необходимость содержания под стражей Волкова из-за риска его побега, уклонения от судебных заседаний, влияние на свидетелей, продолжения преступной деятельности.

По данным прокуратуры, Александр Волков работал на бизнесмена Алексея Чеботарева, который по данным следствия был заказчиком услуг "титушек" во время Майдана. В его офисе "титушки" получали оружие и проводили там совещания, относительно процесса похищения активистов, пытки, препятствование мирным собраниям. Волков также посещал эти собрания.

Прокуратура отмечает, что маршрут передвижения Волкова совпадает с маршрутом похищения Игоря Луценко и Юрия Вербицкого. Также 21 января Волков имел многочисленные телефонные контакты с другими участниками похищения активистов, об этом свидетельствуют трафики телефонных разговоров.

Прокурор Владимир Приходько во время заседания отметил, что до задержания Волков пытался выехать из страны, а также тщательно отслеживал ход следственных действий по делу похищения Луценко, Вербицкого. Об этом свидетельствуют определенные фото, найденные в его телефоне. К тому же прокурор отметил, что офис адвокатов которые защищают Волкова находится по тому же адресу, что и офис Алексея Чеботарева, а значит они тоже были с ним знакомы. Алексей Чеботарев сейчас объявлен в розыск и по данным следствия, вероятно, скрывается в России.

Напомним, что ГПУ передала в суд дело подозреваемого в похищении Луценко и Вербицкого в 2014.